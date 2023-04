Freccia Vallone 2023, Pogacar: “Ottimo lavoro della squadra. Non ci si annoia mai di vincere” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tadej Pogacar si dimostra imbattibile anche sul Muro di Huy, trionfando nella Freccia Vallone 2023, seconda classifca del trittico delle Ardenne: “Sono molto felice per la vittoria, la squadra ha fatto un grande lavoro che io dovevo solo finalizzare. E’ stata dura, sono molto contento”, ha commentato il ciclista sloveno. “Già a 50km sentivo il nervosismo e che tutti mi marcavano. Sono quasi caduto, ma abbiamo gestito molto bene il finale. L’obiettivo – ha spiegato nel post-gara – era tirare il gruppo fin dall’inizio per arrivare sul muro finale, ma non è stato facile. Un lavoro duro ma che alla fine ha pagato”. Ora testa alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica: “Non ci si annoia mai di vincere, continuo a divertirmi e sono molto grato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tadejsi dimostra imbattibile anche sul Muro di Huy, trionfando nella, seconda classifca del trittico delle Ardenne: “Sono molto felice per la vittoria, laha fatto un grandeche io dovevo solo finalizzare. E’ stata dura, sono molto contento”, ha commentato il ciclista sloveno. “Già a 50km sentivo il nervosismo e che tutti mi marcavano. Sono quasi caduto, ma abbiamo gestito molto bene il finale. L’obiettivo – ha spiegato nel post-gara – era tirare il gruppo fin dall’inizio per arrivare sul muro finale, ma non è stato facile. Unduro ma che alla fine ha pagato”. Ora testa alla Liegi-Bastogne-Liegi di domenica: “Non ci simai di, continuo a divertirmi e sono molto grato ...

