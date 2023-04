Freccia Vallone 2023, Mattias Skjelmose: “Secondo dietro a Pogacar era il miglior risultato possibile” (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Freccia Vallone ha confermato la sostanziale imbattibilità di Tadej Pogacar in questa stagione, portandogli in dote la dodicesima vittoria di questo 2023. Alle spalle dello sloveno, verrebbe da dire “primo degli umani”, un ottimo Mattias Skjelmose, che conferma le ottime impressioni destate in questo inizio di stagione, centrando un alto risultato di grande spessore. Queste le dichiarazioni rilasciate dal danese ai microfoni di Eurosport dopo la corsa: “Stamattina avevo detto che sarei stato contento con un Secondo posto dietro Tadej e questo è quello che è successo. Per il momento, se lui non ha una corsa sfortunata, gli altri corrono per il Secondo posto, quindi sono soddisfatto”. Il 22enne di Copenhagen non ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Laha confermato la sostanziale imbattibilità di Tadejin questa stagione, portandogli in dote la dodicesima vittoria di questo. Alle spalle dello sloveno, verrebbe da dire “primo degli umani”, un ottimo, che conferma le ottime impressioni destate in questo inizio di stagione, centrando un altodi grande spessore. Queste le dichiarazioni rilasciate dal danese ai microfoni di Eurosport dopo la corsa: “Stamattina avevo detto che sarei stato contento con unpostoTadej e questo è quello che è successo. Per il momento, se lui non ha una corsa sfortunata, gli altri corrono per ilposto, quindi sono soddisfatto”. Il 22enne di Copenhagen non ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... frankypods : @_baietto @anfattismo @D_Tirinnanzi @TamauPogi Solo Gilbert e Rebellin. Merckx non c'è riuscito due volte per colpa della Freccia Vallone - Sport_Fair : #Pogacar, chi ti ferma più?! Splendida vittoria alla #FlecheWallonne2023 - SpazioCiclismo : Le immagini video del finale della #FlecheWallonne - Italpress : Pogacar non si ferma più: sua anche la Freccia Vallone - SportRepubblica : E' ancora Pogacar, anche alla Freccia Vallone: vince e ora sfida Evenepoel alla Liegi per fare tris nelle Ardenne [… -