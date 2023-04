Francia: riforma pensioni, manifestanti occupano un supermercato vicino Parigi (Di mercoledì 19 aprile 2023) I manifestanti francesi che protestano contro la controversa riforma delle pensioni occupano un supermercato vicino a Parigi. Centinaia di membri di un sindacato organizzano una protesta in un ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ifrancesi che protestano contro la controversadelleun. Centinaia di membri di un sindacato organizzano una protesta in un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Francia, via libera dei saggi alla riforma delle pensioni. Sì all'aumento dell'età a 64 anni. Respinta la richiesta… - sole24ore : ?? #Francia, vittoria per #Macron: l'Alta Corte promuove riforma #pensioni a 64 anni. Respinto il referendum. Dopo i… - Agenzia_Ansa : Macron ha promulgato la legge sulla riforma delle pensioni francese, compreso il rinvio dell'età pensionabile a 64… - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Francia, scalatore-Spiderman sale su un grattacielo per protestare contro riforma pensioni - SkyTG24 : Francia, scalatore-Spiderman sale su un grattacielo per protestare contro riforma pensioni -