Francia, Macron in Alsazia risponde ai contestatori: "Non ho il diritto di fermarmi" (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Non sono le pentole che faranno avanzare la Francia. Possiamo rilanciare in maniera massiccia anche l'industria delle pentole, non ne produciamo abbastanza, ma quello che mi interessa e' cio' che ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) "Non sono le pentole che faranno avanzare la. Possiamo rilanciare in maniera massiccia anche l'industria delle pentole, non ne produciamo abbastanza, ma quello che mi interessa e' cio' che ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : I tg francesi parlano tutti delle rivolte in corso in Francia contro Macron, di dimensioni epocali. Ormai non posso… - Lantidiplomatic : ?? Francia. Manifestazioni spontanee in tutto il Paese dopo il discorso di Emmanuel #Macron. Il video mostra la ci… - Marcozanni86 : L'unica autonomia strategica europea che vuole #Macron è la sua, mettendo le mani su un'ipotetica difesa europea.… - DanicWasTaken : RT @Marcozanni86: L'unica autonomia strategica europea che vuole #Macron è la sua, mettendo le mani su un'ipotetica difesa europea. #UE #Fr… - al35479958 : RT @World24New: Mentre celebriamo l'inizio dell'Isola dei famosi e l'arrivo di nuovi vaccini, i francesi prendono in mano il loro futuro e… -