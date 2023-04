Francia, Macron canta con ragazzi in strada ma è subito polemica – Video (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Interpellato per strada da un gruppo di ragazzi, Emmanuel Macron si è messo cantare con loro ‘Le Refuge’, un canto tradizionale dei Pirenei che la nonna gli aveva insegnato da bambino. Ma non è un momento felice per il presidente francese, perché l’app ‘Canto’ grazie alla quale hanno tutti letto le parole sullo smartphone è legata ad un gruppo di estrema destra. Ed è subito scoppiata la polemica attorno a un presidente già in crollo di popolarità per la contestata riforma delle pensioni. La scena, poi diventata virale sui social, si è svolta lunedì sera, mentre il presidente passeggiava per le vie di Parigi con la moglie Brigitte, in un momento di vita privata. Macron aveva da poco pronunciato il suo discorso in televisione, invitando la ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) (Adnkronos) – Interpellato perda un gruppo di, Emmanuelsi è messore con loro ‘Le Refuge’, un canto tradizionale dei Pirenei che la nonna gli aveva insegnato da bambino. Ma non è un momento felice per il presidente francese, perché l’app ‘Canto’ grazie alla quale hanno tutti letto le parole sullo smartphone è legata ad un gruppo di estrema destra. Ed èscoppiata laattorno a un presidente già in crollo di popolarità per la contestata riforma delle pensioni. La scena, poi diventata virale sui social, si è svolta lunedì sera, mentre il presidente passeggiava per le vie di Parigi con la moglie Brigitte, in un momento di vita privata.aveva da poco pronunciato il suo discorso in televisione, invitando la ...

