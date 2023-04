Francia | arresto violento di un manifestante a Rennes | la rabbia sui social – Il video 

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 aprile 2023) È diventato virale un video che mostra l’molto movimentato di un dimostrante nelle strade di, a nord-ovest della, durante una delle tante manifestazioni contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Visto da milioni di persone, il filmato riprende i fatti avvenuti lo scorso 15 aprile. Nelle riprese si vedono sei poliziotti antisommossa che bloccano l’uomo a terra tra le grida degli altri manifestanti. Dalle immagini disponibili, l’uomo non sembra presentare una minaccia per la sicurezza. Suisono in moltissimi a denunciare la «violenza spropositata» degli agenti. L’uomo è stato bloccato a terra con placcaggio ventrale, poi un poliziotto l’ha bloccato con un ginocchio all’altezza del collo, un altro sulla caviglia. April 15, 2023 I fatti e l’accanimento contro una ...