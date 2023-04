Francesco Totti al ristorante con la mamma e Noemi | “C’è idillio” tra le due donne del capitano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Alice Torri Festa a tre per, la madre Fiorella e la compagnaBocchi. La storia è stata originariamente raccontata… L'articolo proviene da Quilink.

" L'autogol del Pupone ". Così Dagospia definisce l'esito, sebbene provvisorio, della prima sentenza nel caso di divorzio trae Ilary Blasi . Il giudice della I sezione del tribunale civile di Roma, Simona Rossi, ha stabilito che, almeno fino alla fine del procedimento giudiziario, l'ex calciatore della Roma ...Secondo quanto riporta Il Messaggero , la battaglia legale che vede scontrarsie Ilary Blasi avrebbe già un primo vincitore. Nelle scorse infatti è stata emessa dal giudice civile una ...Lo sportivo versa 12.500 euro al mese per i figli, al 50% le spese straordinarie Novità nella separazione tra Ilary Blasi e. Il giudice ha emesso il primo provvedimento provvisorio riguardante Cristian, Chanel e Isabel. Ha stabilito l'affidamento condiviso tra i due ex, ma il padre dovrà versare 12.

In realtà Ilary Blasi sperava di averne il doppio: per il mantenimento dei figli la conduttrice dell’Isola dei Famosi aveva chiesto a Francesco Totti 24 mila euro al mese. E… Leggi ...Il divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi sarà molto costoso per l'ex Capitano della Roma: quanto dovrà versare di mantenimento