Francesco Rocca: sul Giubileo c'è grande concordia (Di mercoledì 19 aprile 2023) – "Sul Giubileo c'è grande concordia. Oggi andiamo a incontrare il Segretario di Stato (del Vaticano, ndr) con una delegazione guidata dalla presidente Meloni, i ministri interessati, il sindaco, credo anche Monsignor Fisichella. Faremo il punto per affinare le esigenze e terminare di programmare questo spazio che residua da qua all'apertura del Giubileo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca (in foto), a margine della terza edizione del Job Day Passepartout Disco Lazio. (Mtr/ Dire)

