Francesco Facchinetti: ''Dopo la musica voglio cambiare il calcio'' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel primo pomeriggio di oggi, nella sala congressi dell'hotel Parco dei Principi a Roma, si è svolto il primo Esame Fifa per Agenti Sportivi. Tra ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel primo pomeriggio di oggi, nella sala congressi dell'hotel Parco dei Principi a Roma, si è svolto il primo Esame Fifa per Agenti Sportivi. Tra ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : VIDEO / Francesco Facchinetti: 'Dopo la musica voglio cambiare il calcio' - Cucciolina96251 : RT @NicoSchira: Esame Fifa per agenti sportivi sostenuto oggi al Parco dei Principi da Francesco #Facchinetti, sempre più lanciato verso la… - fanpage : Alessandra Facchinetti scava nei rapporti con il fratello quando, ai tempi del capitano uncino, si faceva ospitare… - sportli26181512 : Primo esame Fifa per agenti sportivi: c'erano anche Zaccardo, Dj Francesco e Andrea Pellegatti: Primo esame Fifa pe… - RinnovoGigio : Situazione del calcio in Italia: Francesco Facchinetti ha superato l'esame per diventare procuratore sportivo. Sipario. -