Francesca Montini capo dell’area comunicazione globale della Ferrari (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Ferrari nomina Francesca Montini chief communications officer: avrà la responsabilità di definire e guidare la strategia di comunicazione a livello globale. Già responsabile della comunicazione Brand e Corporate di Ferrari dal gennaio 2018, sviluppa nel corso della carriera una forte esperienza internazionale nella comunicazione d’impresa. Lavora, negli anni, per diversi marchi globali: Nokia; Nike; Ford; Jeep. Montini consegue una laurea in comunicazione d’Impresa presso l’Università di Roma La Sapienza e il Ferrari Corporate Executive Mba presso la Bologna Business School. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lanominachief communications officer: avrà la responsabilità di definire e guidare la strategia dia livello. Già responsabileBrand e Corporate didal gennaio 2018, sviluppa nel corsocarriera una forte esperienza internazionale nellad’impresa. Lavora, negli anni, per diversi marchi globali: Nokia; Nike; Ford; Jeep.consegue una laurea ind’Impresa presso l’Università di Roma La Sapienza e ilCorporate Executive Mba presso la Bologna Business School. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MatteoLandi10 : RT @uzapelloni: In @Ferrari c’è un cambio al vertice della comunicazione benvenuta al nuovo Chief Communications Officer di Francesca Monti… - MhSardi : RT @uzapelloni: In @Ferrari c’è un cambio al vertice della comunicazione benvenuta al nuovo Chief Communications Officer di Francesca Monti… - qnazionale : Ferrari: Francesca Montini nuovo Chief Communications Officer - viaggiareonthe1 : Ferrari, Francesca Montini nominata responsabile comunicazione globale: Sostituisce Charlie Turner… - f1globulirossi : RT @uzapelloni: In @Ferrari c’è un cambio al vertice della comunicazione benvenuta al nuovo Chief Communications Officer di Francesca Monti… -

Ferrari: Francesca Montini nuovo Chief Communications Officer Importante novità in casa Ferrari . Il produttore automobilistico di Maranello ha annunciato nelle scorse ore la nomina di Francesca Montini come nuovo Chief Communications Officer. Montini dunque avrà il compito di guidare e definire la strategia di comunicazione del cavallino rampante a livello globale. Il nuovo CCO ... Ferrari, Francesca Montini nominata Chief Communications Officer Novità in casa Ferrari Ferrari ha nominato Francesca Montini nel ruolo di Chief Communications Officer , con la responsabilità di definire e guidare la strategia di comunicazione a livello globale. Già responsabile della comunicazione Brand e ... Francesca Montini, chief communication officer di Ferrari Il 17 aprile 2023, Ferrari ha annunciato la nomina di Francesca Montini a chief communications officer, affidandone la responsabilità di definire e guidare la strategia di comunicazione a livello globale. Dal gennaio 2018 responsabile della comunicazione ... Importante novità in casa Ferrari . Il produttore automobilistico di Maranello ha annunciato nelle scorse ore la nomina dicome nuovo Chief Communications Officer.dunque avrà il compito di guidare e definire la strategia di comunicazione del cavallino rampante a livello globale. Il nuovo CCO ...Novità in casa Ferrari Ferrari ha nominatonel ruolo di Chief Communications Officer , con la responsabilità di definire e guidare la strategia di comunicazione a livello globale. Già responsabile della comunicazione Brand e ...Il 17 aprile 2023, Ferrari ha annunciato la nomina dia chief communications officer, affidandone la responsabilità di definire e guidare la strategia di comunicazione a livello globale. Dal gennaio 2018 responsabile della comunicazione ... Ferrari: lascia Turner, la comunicazione va a Francesca Montini Motorsport.com - IT Ferrari: Francesca Montini nominata chief communications officer Ferrari S.p.A. annuncia la nomina in qualità di Chief Communications Officer di Francesca Montini, che avrà la responsabilità di definire e guidare la strategia di comunicazione a livello globale. Già ... Ferrari: Francesca Montini nuovo Chief Communications Officer Importante novità in casa Ferrari. Il produttore automobilistico di Maranello ha annunciato nelle scorse ore la nomina di Francesca Montini come nuovo Chief Communications Officer. Montini dunque avrà ... Ferrari S.p.A. annuncia la nomina in qualità di Chief Communications Officer di Francesca Montini, che avrà la responsabilità di definire e guidare la strategia di comunicazione a livello globale. Già ...Importante novità in casa Ferrari. Il produttore automobilistico di Maranello ha annunciato nelle scorse ore la nomina di Francesca Montini come nuovo Chief Communications Officer. Montini dunque avrà ...