Francesca Cipriani capelli corti e scuri: addio biondo platino… (Di mercoledì 19 aprile 2023) Francesca Cipriani, così non l’abbiamo mai vista: addio capelli biondi, ma il nuovo look dell’ex gieffina non piace proprio a tutti. Bellissima, eccentrica, esuberante, ma Francesca Cipriani ha dimostrato che, oltre l’apparenza, c’è tanto altro. Anche grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del GF Vip, la showgirl si è fatta conoscere a 360 grandi, mostrando fragilità e lati di sé inediti che hanno toccato il cuore del pubblico. Pubblico che si è emozionato anche grazie alla sua (meravigliosa) storia d’amore con Alessandro Rossi, che ha sposato lo scorso dicembre dopo la proposta arrivata proprio nella casa più famosa della tv. Non tutti sanno, però, che Francesca è una vera e propria star anche sui social. Sul suo canale ufficiale di ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 aprile 2023), così non l’abbiamo mai vista:biondi, ma il nuovo look dell’ex gieffina non piace proprio a tutti. Bellissima, eccentrica, esuberante, maha dimostrato che, oltre l’apparenza, c’è tanto altro. Anche grazie alla partecipazione alla scorsa edizione del GF Vip, la showgirl si è fatta conoscere a 360 grandi, mostrando fragilità e lati di sé inediti che hanno toccato il cuore del pubblico. Pubblico che si è emozionato anche grazie alla sua (meravigliosa) storia d’amore con Alessandro Rossi, che ha sposato lo scorso dicembre dopo la proposta arrivata proprio nella casa più famosa della tv. Non tutti sanno, però, cheè una vera e propria star anche sui social. Sul suo canale ufficiale di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FedePiper91 : Pensavo che quello avesse la parrucca di Francesca Cipriani #isola - NeneInIncognito : RT @ruffi4no: voi non avete idea di quello che è stato x me francesca cipriani all’isola - fra00nci : RT @ruffi4no: voi non avete idea di quello che è stato x me francesca cipriani all’isola - iitslailaa : RT @ruffi4no: voi non avete idea di quello che è stato x me francesca cipriani all’isola - francym97_ : RT @ruffi4no: voi non avete idea di quello che è stato x me francesca cipriani all’isola -