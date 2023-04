Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : False accuse sulla vittoria rubata a Trump nel 2020, Fox News evita il processo e patteggia: pagherà quasi 800 mili… - Corriere : Fox News patteggia con Dominion: pagherà 787,5 milioni di dollari di risarcimento - RaiNews : Usa: Fox news cede e patteggia con Dominion per le affermazioni sulle elezioni del 2020. Il network di Rupert Murdo… - transnazionale : Fox patteggia con Dominion sulle accuse per il voto 2020 #spaziotransnazionale informa - andfranchini : Fox evita il processo e patteggia sul voto del 2020 - Nord America - ANSA -

Nel 2021 Dominion aveva fatto causa aper diffamazione chiedendo danni per 1,6 miliardi di dollari. Al centro del contenzioso le teorie della cospirazione sulle elezioni del 2020 truccate ...Il network di Rupert Murdoch era stato accusato di diffamazione: pagherà 787,5 milioni di dollari di risarcimento Washington, 19 apr. Lae raggiunge un accordo con la Dominion Voting Systems, società che gestisce le macchine elettorali negli Stati Uniti, che l'aveva accusata di diffamazione per le teorie sui presunti ...In base all'intesa raggiunta,pagher 787,5 milioni di dollari, hanno detto i legali di Dominion fuori dal tribunale del Delaware, dove tutto era pronto per il ...

Fox patteggia con Dominion per 787,5 milioni di dollari sulle accuse di brogli nelle elezioni 2020 Il Sole 24 ORE

Rupert Murdoch evita il processo con un accordo in extremis: Fox ha patteggiato con Dominion Voting Systems, evitando così uno show pubblico che avrebbe rischiato di portare sul banco degli imputati i ...Il network Fox News ha raggiunto un accordo con la Dominion Voting Systems per il pagamento di 787,5 milioni di dollari per porre fine a una ...