Fox patteggia con Dominion | pagherà 787 | 5 milioni di dollari di risarcimento

(Adnkronos) – La Fox patteggia e raggiunge un accordo con la Dominion Voting Systems, società che gestisce le macchine elettorali negli Stati Uniti, che l'aveva accusata di diffamazione per le teorie sui presunti brogli nelle elezioni del 2020. Il network di Rupert Murdoch pagherà 787,5 milioni di dollari per porre fine alla battaglia legale che dura da due anni e che ha distrutto la credibilità del network conservatore. La Cnn lo definisce il più grande accordo per diffamazione della storia degli Stati Uniti che riguarda una società di media. La Dominion Voting Systems aveva chiesto all'emittente risarcimenti per 1,6 miliardi di dollari per aver diffuso le accuse senza fondamento di Donald Trump e dei suoi alleati su presunti brogli nelle elezioni del 2020.

