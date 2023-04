Fox pagherà 787,5 milioni per evitare cause su voto presidenziali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il network televisivo statunitense Fox News ha raggiunto un accordo con la società Dominion Voting System, azienda che produce software per il voto elettronico: pagherà una maxi ammenda di 787,5 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il network televisivo statunitense Fox News ha raggiunto un accordo con la società Dominion Voting System, azienda che produce software per ilelettronico:una maxi ammenda di 787,5 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : Fox pagherà quasi 800 milioni di dollari a Dominion per la disinformazione propagata sulle elezioni presidenziali d… - LaStampa : False accuse sulla vittoria rubata a Trump nel 2020, Fox News evita il processo e patteggia: pagherà quasi 800 mili… - Corriere : Fox News patteggia con Dominion: pagherà 787,5 milioni di dollari di risarcimento - Esten1998 : RT @Tg3web: Per evitare il processo per diffamazione per le false accuse di brogli nelle elezioni presidenziali del 2020 negli Stati Uniti,… - Tg3web : Per evitare il processo per diffamazione per le false accuse di brogli nelle elezioni presidenziali del 2020 negli… -

Fox pagherà 787,5 milioni per evitare cause su voto presidenziali Il network televisivo statunitense Fox News ha raggiunto un accordo con la società Dominion Voting System, azienda che produce software per il voto elettronico: pagherà una maxi ammenda di 787,5 milioni di dollari per mettere fine alla ... Fox patteggia con Dominion sulle accuse per il voto 2020 Fox pagherà 787,5 milioni di dollari. Nel 2021 Dominion aveva fatto causa a Fox per diffamazione chiedendo danni per 1,6 miliardi di dollari. Al centro del contenzioso le teorie della cospirazione ... Usa, Fox patteggia con Dominion sui presunti brogli nelle elezioni del 2020 Il network di Rupert Murdoch era stato accusato di diffamazione: pagherà 787,5 milioni di dollari di risarcimento Washington, 19 apr. La Fox patteggia e raggiunge un accordo con la Dominion Voting Systems, società che gestisce le macchine elettorali negli Stati ... Il network televisivo statunitenseNews ha raggiunto un accordo con la società Dominion Voting System, azienda che produce software per il voto elettronico:una maxi ammenda di 787,5 milioni di dollari per mettere fine alla ...787,5 milioni di dollari. Nel 2021 Dominion aveva fatto causa aper diffamazione chiedendo danni per 1,6 miliardi di dollari. Al centro del contenzioso le teorie della cospirazione ...Il network di Rupert Murdoch era stato accusato di diffamazione:787,5 milioni di dollari di risarcimento Washington, 19 apr. Lapatteggia e raggiunge un accordo con la Dominion Voting Systems, società che gestisce le macchine elettorali negli Stati ... Dominion, Fox pagherà 787,5 milioni per patteggiare - EspansioneTv Espansione TV