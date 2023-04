Foto creata con l'AI vince premio mondiale Sony, ma l'autore Boris Eldagsen si autodenuncia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo le Foto "fake" del Papa con il piumino e dell’arresto di Donald Trump, un altro caso è destinato ad alimentare il dibattito sull' intelligenza artificiale generativa. Tra i vincitori del Sony World... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 19 aprile 2023) Dopo le"fake" del Papa con il piumino e dell’arresto di Donald Trump, un altro caso è destinato ad alimentare il dibattito sull' intelligenza artificiale generativa. Tra i vincitori delWorld...

