Foti | “La protezione speciale di Conte scavalca le norme La cambieremo per il bene della nazione”

"Cerchiamo di fare un po' d'ordine. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria vengono da obblighi europei e comunitari. Per proteggere persone che possano subire gravi danni. Queste naturalmente restano, nessuno ha intenzione di limitarle. Quello che non può più essere utilizzato come prima è invece l'istituto della protezione speciale. Introdotto dal governo Conte nel 2020. È ovvio che è diventato un modo per scavalcare le norme previste per concedere il permesso di soggiorno. E così non si può continuare". Parole chiare quelle di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, sul polverone scatenato dalle opposizioni dopo le parole di Giorgia Meloni dall'Etiopia. Il governo intende modificare l'istituto della protezione speciale.

