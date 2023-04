(Di mercoledì 19 aprile 2023) Unadiha colpito gran parte dell', causando, la chiusura delle scuole in India e temperature da record in Cina. Secondo Maximiliano Herrera, climatologo e storico del ...

Unadi caldo ha colpito gran parte dell'Asia, causando morti, la chiusura delle scuole in India e temperature da record in Cina. Secondo Maximiliano Herrera, climatologo e storico del tempo, ...

Forte ondata di caldo in Asia, diversi i morti - Mondo Agenzia ANSA

In Thailandia si sono sfiorati i 45 gradi, alcune regioni sono pronte a dichiarare lo stato di emergenza termica ...ROMA, 19 APR - Una forte ondata di caldo ha colpito gran parte dell'Asia, causando morti, la chiusura delle scuole in India e temperature da record in Cina. Secondo Maximiliano Herrera, climatologo e ...