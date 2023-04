Formazioni Inter-Benfica | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

Alle 21:00 scenderanno in campo per la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions Ecco le ufficiali di, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champion League. (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, dzeko. All. Inzaghi (4-2-3-1):Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Ramos. All. Schimdt