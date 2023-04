Formazioni Bayern Monaco-Manchester City | le scelte dei due allenatori

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Alle 21:00 scenderanno in campoper la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions. Ecco leufficiali Ecco leufficiali di, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.(4-2-3-1): Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Cancelo; Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sané, Choupo-Moting. A disposizione: Ulreich, Gnabry, Mané, Davies, Sarr, Blind, Muller, Gravenbrerch, Tel, Mazraoui, Stranisic, Ibrahimovic. Allenatore: Tuchel.(3-2-4-1): Ederson, Akanji, Stones, Dias, Ake, Rodri, Gundogan, De Bruyne, ...

PRECEDENTI - IlMonaco ha perso gli ultimi due confronti in Champions League contro il Manchester City. Tra le squadre che hanno affrontato almeno cinque volte ilMonaco in Champions ...Commenta per primoMONACO (4 - 2 - 3 - 1): Sommer, Pavard, De Ligt, Upamecano, Cancelo; Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sané, Choupo - Moting. Allenatore : Tuchel MANCHESTER CITY (3 - 2 - 4 - 1): Ederson, ...Champions League, le probabilidi Inter - Benfica Simone Inzaghi (LaPresse) - ... I meneghini nel girone avevano eliminato il Barcellona finendo alle spalle delMonaco in classifica, ...

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Bayern Monaco-Manchester City, ritorno dei quarti di finale di Champions League ...Leggi su Sky Sport l'articolo Bayern Monaco-Manchester City, dove vedere la gara di Champions in tv e streaming: orari ...