Fondi per ridurre le liste d’attesa, la Campania fanalino di coda (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Come sempre la Campania ha la capacità di distinguersi in peggio” afferma Tonino Scala coordinatore regionale di Sinistra Italiana che prosegue, “la sanità campana è alla canna del gas, a metà mese sono già terminati i soldi per un meccanismo assurdo determinato da tetti di spesa mensili, vietando di fatto alla popolazione di poter effettuare diagnostica e cure varie, e la regione che fa? Spende solo il 33% dei soldi messi a disposizione dal governo centrale? Assurdo, ignobile, insulto. Avere a disposizione risorse straordinarie per aumentare l’offerta sanitaria in una regione dove ai poveri, di fatto, viene negato il diritto alla salute, è un atto a dir poco deprecabile. Lo Stato centrale su un fondo straordinario ha messo a disposizione ben 500 milioni per le Regioni per abbattere le liste di attesa. Vista la situazione ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Come sempre laha la capacità di distinguersi in peggio” afferma Tonino Scala coordinatore regionale di Sinistra Italiana che prosegue, “la sanità campana è alla canna del gas, a metà mese sono già terminati i soldi per un meccanismo assurdo determinato da tetti di spesa mensili, vietando di fatto alla popolazione di poter effettuare diagnostica e cure varie, e la regione che fa? Spende solo il 33% dei soldi messi a disposizione dal governo centrale? Assurdo, ignobile, insulto. Avere a disposizione risorse straordinarie per aumentare l’offerta sanitaria in una regione dove ai poveri, di fatto, viene negato il diritto alla salute, è un atto a dir poco deprecabile. Lo Stato centrale su un fondo straordinario ha messo a disposizione ben 500 milioni per le Regioni per abbattere ledi attesa. Vista la situazione ...

