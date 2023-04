Flc Cgil | eletti i nuovi componenti della segreteria provinciale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GazzettaDellaSc : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, le risposte ai vostri quesiti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE alle 1… - orizzontescuola : Elenchi aggiuntivi I fascia GPS, le risposte ai vostri quesiti. QUESTION TIME con Pascarella (Flc Cgil) LIVE alle 1… - MazzaliVanna : RT @CgilFirenze: “No all’#Autonomiadifferenziata, no a cittadini di Serie A e di Serie B”: la mobilitazione di #Cgil, Flc, Anpi e Arci #Fir… - buonweekend : RT @flc_crea: Amiche e amici, compagne e compagni, a chi ci raggiungerà al corteo del 25 aprile 2023 doneremo un prestigioso omaggio, un be… - flc_crea : @redroby5 Di seguito, trovi le iniziative @Anpinazionale a cui parteciperanno le delegazioni delle Camere del Lavor… -

In collegamento Manuela Pascarella , rappresentante della segretaria nazionale della. Conduce Andrea Carlino . Leggi anche Elenchi aggiuntivi I prima fascia GPS, come compilare la domanda ...di categoria,, CISL Università, UIL Scuola RUA, e dai sindacati autonomi Gilda e Snals per rivendicare: • L'incremento del finanziamento ordinario delle Università; • L'utilizzo ...Anche laè intervenuta con una nota: 'La Puglia perde oltre 10mila alunni e le iscrizioni alle prime classi si riducono ancora di 7000 unità nella scuola dell'obbligo (dalla primaria alle ...

Mobilità AFAM 2023/2024: il vademecum della FLC CGIL FLC CGIL

Il 14 aprile si è tenuto il Tavolo Tecnico tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione, rappresentata dal Direttore Generale, Giuseppe Colpani e dai Direttori Centrali Annalisa Gabrielli e ...L’accertamento di risparmi di spesa confluiti nel FUN dei dirigenti scolastici renderà possibile l’equiparazione retributiva a partire dall’anno scolastico 2023/2024 con aumenti anche consistenti nell ...