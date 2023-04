Fiumicino, il nuovo responsabile della lista della Lega è Emanuele Roddi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Fiumicino – Emanuele Roddi è il nuovo responsabile della lista della Lega: questa la nomina fatta da Monica Picca, commissario della Lega a Fiumicino. “E’ con orgoglio che annuncio il nome del nuovo responsabile della nostra lista – ha dichiarato la Picca -. Roddi sarà una figura fondamentale all’interno della Lega. A lui auguriamo buon lavoro ed un buon inizio per questa sua avventura con il nostro partito”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023)è il: questa la nomina fatta da Monica Picca, commissario. “E’ con orgoglio che annuncio il nome delnostra– ha dichiarato la Picca -.sarà una figura fondamentale all’interno. A lui auguriamo buon lavoro ed un buon inizio per questa sua avventura con il nostro partito”. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere ...

