Fiumicino, il Comitato Tavoli del Porto chiede un confronto con i candidati a Sindaco (Di mercoledì 19 aprile 2023) Fiumicino – “Il Comitato rende noto di aver inviato una lettera a ciascuno dei principali candidati alla carica di Sindaco del Comune di Fiumicino per chiedere un confronto sui progetti che riguardano la portualità alla foce del Tevere e, di conseguenza, sull’idea di città che essi sostengono”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmata dal Comitato Tavoli del Porto. “Come noto – si legge ancora – la foce del Tevere è destinataria di due grandi progetti portuali: uno a ridosso del Porto Canale su iniziativa pubblica dell’Autorità di Distretto Portuale e l’altro a meno di due km di distanza dal precedente, collocato in prossimità del Vecchio Faro, su iniziativa privata della Royal Caribbean. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023)– “Ilrende noto di aver inviato una lettera a ciascuno dei principalialla carica didel Comune diperre unsui progetti che riguardano la portualità alla foce del Tevere e, di conseguenza, sull’idea di città che essi sostengono”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa firmata daldel. “Come noto – si legge ancora – la foce del Tevere è destinataria di due grandi progetti portuali: uno a ridosso delCanale su iniziativa pubblica dell’Autorità di Distretto Portuale e l’altro a meno di due km di distanza dal precedente, collocato in prossimità del Vecchio Faro, su iniziativa privata della Royal Caribbean. ...

