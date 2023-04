Fiorentina-Lech Poznan, Cabral: “Vogliamo andare in semifinale” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Vogliamo andare in semifinale, quindi dobbiamo scendere in campo concentrati al 100% . Siamo in un buon momento, non solo io ma tutta la squadra, stiamo facendo grandi partite e questo è il frutto del lavoro. Speriamo di continuare a dimostrare di poter fare bene”. Lo ha detto l’attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Conference League contro il Lech Poznan: “Jovic? Abbiamo tante partite in questo periodo, ne abbiamo fatte nove ad aprile, sono state tutte importanti, speriamo di averne tante anche a maggio e quindi ogni giocatore è importante. Lui è un grande calciatore, che può fare gol in qualsiasi momento, sappiamo che può darci una mano”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) “in, quindi dobbiamo scendere in campo concentrati al 100% . Siamo in un buon momento, non solo io ma tutta la squadra, stiamo facendo grandi partite e questo è il frutto del lavoro. Speriamo di continuare a dimostrare di poter fare bene”. Lo ha detto l’attaccante della, Arthur, in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale di ritorno di Conference League contro il: “Jovic? Abbiamo tante partite in questo periodo, ne abbiamo fatte nove ad aprile, sono state tutte importanti, speriamo di averne tante anche a maggio e quindi ogni giocatore è importante. Lui è un grande calciatore, che può fare gol in qualsiasi momento, sappiamo che può darci una mano”. SportFace.

