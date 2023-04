Fiorentina-Lech Poznam (giovedì, 18,45, Dazn e Sky): viola con un piede in semifinale. Ma Italiano predica cautela. Formazioni (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'annuncio di Vincenzo Italiano per Fiorentina-Lech Poznam (ritorno dei quarti di Conference League, giovedì, 18,45, diretta Dazn) è un bel turno over. Ovvio: i viola partono dal sontuoso 4-1 ottenuto in Polonia e, ragionevolmente, non dovrebbero correre nessun rischio. Ciò nonostante Vincenzo Italiano ha invitato i suoi a non abbassare la guardia Leggi su firenzepost (Di mercoledì 19 aprile 2023) L'annuncio di Vincenzoper(ritorno dei quarti di Conference League,, 18,45, diretta) è un bel turno over. Ovvio: ipartono dal sontuoso 4-1 ottenuto in Polonia e, ragionevolmente, non dovrebbero correre nessun rischio. Ciò nonostante Vincenzoha invitato i suoi a non abbassare la guardia

