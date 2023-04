Fiorentina, Italiano: «Non recuperiamo Amrabat. Fuori anche Ikoné e Brekalo» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Lech Poznan Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa. INFORTUNI – «Non recuperiamo Amrabat. Fuori Ikoné e Fuori Brekalo. Purtroppo giocando così spesso non si possono recuperare tutti i giocatori. Non li avremo a disposizione. Sono una bella perdita per noi, però ormai sappiamo come muoverci e cosa dobbiamo fare. Dobbiamo cercare, chiunque va in campo, di fare le cose per bene. Sotto l’aspetto della mentalità siamo cresciuti e tutti sanno l’importanza della partita». PARTITA – «Non c’è nessuna differenza rispetto a Braga. Stessa identica situazione. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Lech Poznan Vincenzo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa. INFORTUNI – «Non. Purtroppo giocando così spesso non si possono recuperare tutti i giocatori. Non li avremo a disposizione. Sono una bella perdita per noi, però ormai sappiamo come muoverci e cosa dobbiamo fare. Dobbiamo cercare, chiunque va in campo, di fare le cose per bene. Sotto l’aspetto della mentalità siamo cresciuti e tutti sanno l’importanza della partita». PARTITA – «Non c’è nessuna differenza rispetto a Braga. Stessa identica situazione. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina-Lech Poznan, Italiano: 'Non ho visto la Coppa, è ancora lunga': L'allenatore ha parlato a Sky Sport alla… - Tutfantacalcio : ?? #FIORENTINA: la lista dei convocati di mister #Italiano per la #ConferenceLeague #fantacalcio - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano non si fida: 'In Europa può accadere tutto': Il tecnico, alla vigilia del match di Conference… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Conference: Italiano, 'c'è grande voglia di andare avanti' Il tecnico della Fiorentina: 'Adesso niente leggerezze mentali' - persemprecalcio : In conferenza stampa, Vincenzo #Italiano ha presentato la sfida di #ConferenceLeague contro il #LechPoznan ???? -