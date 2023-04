Fiorentina | Italiano in conferenza | “Non c’è differenza”

(Di mercoledì 19 aprile 2023) All’andata dei quarti di finale di Conference League ladiha superato il Lech Poznan con un sonoro 4-1 in trasferta. Il ritorno a Firenze dovrebbe essere una formalità. Lo sa bene l’allenatore, che instampa presenta la gara.: le parole diQuali sono le difficoltà psicologiche di una partita del genere?“Non c’è nessunarispetto a Braga. Stessa identica situazione. Abbiamo un bel vantaggio ma dobbiamo iniziare con la massima attenzione. La partita in casa con lo Sporting non l’avevamo approcciata bene, abbiamo dovuto rimettere in piedi una partita che sembrava una formalità e che invece non lo era. Massima attenzione e concentrazione, dobbiamo portare a termine questo secondo tempo che è un’altra partita, un’altra ...

Fiorentina, Italiano: “Lombalgia per Amrabat, Brekalo ha preso una botta alla testa” Fantacalcio ®

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Conference League contro il Lech Poznan, gara di ritorno dei quarti di finale dopo l'1-4 in Po ...ROMA - La Fiorentina viaggia spedita verso la semifinale di Conference League. Dopo il 4-1 rifilato in trasferta al Lech Poznan, la formazione di Vincenzo Italiano può permettersi di gestire la sfida ...