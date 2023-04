Fiorentina Cabral: «L’andata? Non esistono sfide facili» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole di Arthur Cabral in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lech Poznan in Conference League Arthur Cabral, attaccante della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno di Conference League contro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole. COME STA – «Stiamo attraversando un buon momento, non solo io. Io faccio gol e si vede di più, ma non sono il solo a fare bene. Lavoriamo tanto e i risultati arrivano per questo. Spero che possiamo continuare così». ANDATA – «Non è stata una partita facile. Abbiamo segnato dopo pochi minuti e poi loro hanno pareggiato. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo giocato bene e abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Il calcio è così, devi approfittare delle occasioni. Non esistono partite facile, è una questione di approccio». SE É CAMBIATO ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le parole di Arthurin conferenza stampa in vista della sfida contro il Lech Poznan in Conference League Arthur, attaccante della, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno di Conference League contro il Lech Poznan. Di seguito le sue parole. COME STA – «Stiamo attraversando un buon momento, non solo io. Io faccio gol e si vede di più, ma non sono il solo a fare bene. Lavoriamo tanto e i risultati arrivano per questo. Spero che possiamo continuare così». ANDATA – «Non è stata una partita facile. Abbiamo segnato dopo pochi minuti e poi loro hanno pareggiato. Abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo giocato bene e abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Il calcio è così, devi approfittare delle occasioni. Nonpartite facile, è una questione di approccio». SE É CAMBIATO ...

