Finisce fuori strada con la macchina per evitare un cinghiale al Circeo, gravissima una ragazza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Bruttissima serata per una giovane ragazza, che in macchina stava attraversando la zona di San Felice Circeo. Mentre percorreva la strada su Torre Paola, un cinghiale le avrebbe tagliato la strada sbucando dalla fitta vegetazione. La giovane ha sterzato bruscamente per non prendere l'animale, ma conseguentemente per evitarlo ha fatto finire il proprio veicolo in un dirupo. I paramedici che sono andati a prestarle i primi soccorsi, hanno trovato la ragazza in condizioni critiche. fuori strada al Circeo per evitare un cinghiale: ragazza rischia la vita L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 22 di ieri notte, quando la giovane si apprestava ad affrontare la curva ...

