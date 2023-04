Figo: «Spero che l’Inter vada fino in fondo! Essere interisti è un’emozione!» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Figo racconta alcuni aneddoti legati alla maglia nerazzurra e parla di Inter-Benfica (vedi LIVE). Di seguito le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Prime Video dal grande ex interista. FINALE – Luís Figo racconta alcuni aneddoti legati alla sua permanenza all’Inter. Intervistato in esclusiva da Prime Video, il grande ex nerazzurro dice la sua anche su Inter-Benfica: «Nella storia dell’Inter c’è stato anche il mio 27 maggio del 2007. La gente mi ha chiesto di tirare quel rigore. Materazzi mi ha spinto a farlo ed è andata bene. Ho conosciuto il miglior presidente per me, Moratti, che mi ha convinto a stare nell’Inter. Dopo quel giorno, personalmente e professionalmente, è stata una delle decisioni più azzeccate che potessi prendere nella mia carriera sportiva. Pensavo che fosse il momento adatto per ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)racconta alcuni aneddoti legati alla maglia nerazzurra e parla di Inter-Benfica (vedi LIVE). Di seguito le dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Prime Video dal grande ex interista. FINALE – Luísracconta alcuni aneddoti legati alla sua permanenza al. Intervistato in esclusiva da Prime Video, il grande ex nerazzurro dice la sua anche su Inter-Benfica: «Nella storia delc’è stato anche il mio 27 maggio del 2007. La gente mi ha chiesto di tirare quel rigore. Materazzi mi ha spinto a farlo ed è andata bene. Ho conosciuto il miglior presidente per me, Moratti, che mi ha convinto a stare nel. Dopo quel giorno, personalmente e professionalmente, è stata una delle decisioni più azzeccate che potessi prendere nella mia carriera sportiva. Pensavo che fosse il momento adatto per ...

