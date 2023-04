Figli di coppie gay – PVF: I sindaci rispettino la legge (Di mercoledì 19 aprile 2023) Figli coppie gay. Pro Vita Famiglia: Bene Piantedosi, i sindaci rispettino la legge – «Le parole del ministro Piantedosi sono l’ennesima conferma di quale sia la legge italiana che tutti dobbiamo rispettare. Il supremo interesse del minore è solo quello di avere una mamma e un papà e di crescere con entrambi. Le trascrizioni anagrafiche dei “Figli” di coppie gay, al contrario, legittimano l’eliminazione della madre o del padre e soprattutto la pratica aberrante e disumana dell’utero in affitto. «Ci aspettiamo dai sindaci in quanto pubblici ufficiali il pieno rispetto della legge italiana, anche dai “sindaci ribelli” che si sono dati appuntamento a Torino il prossimo 12 maggio, dove saremo presenti ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 aprile 2023)gay. Pro Vita Famiglia: Bene Piantedosi, ila– «Le parole del ministro Piantedosi sono l’ennesima conferma di quale sia laitaliana che tutti dobbiamo rispettare. Il supremo interesse del minore è solo quello di avere una mamma e un papà e di crescere con entrambi. Le trascrizioni anagrafiche dei “” digay, al contrario, legittimano l’eliminazione della madre o del padre e soprattutto la pratica aberrante e disumana dell’utero in affitto. «Ci aspettiamo daiin quanto pubblici ufficiali il pieno rispetto dellaitaliana, anche dai “ribelli” che si sono dati appuntamento a Torino il prossimo 12 maggio, dove saremo presenti ...

