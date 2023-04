Fiera Nautica Sardegna | al via dopodomani | più di 150 barche esposte

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Verrà inaugurata, venerdì 21 aprile nella Marina di Porto Rotondo, la seconda edizione delladi. L’evento, che viene finanziato dall’assessorato regionale al turismo e promosso dal Cipnes, il Consorzio industriale provinciale Nord-Est, all’interno del programma di marketing territoriale regionale Isula-Sardinia Quality World, ha come obiettivo quello di promuovere lo sviluppo dellae del diportismo nell’isola. Il meglio del Made in Italy allaSaranno oltre 150 le imbarcazioni presenti, tra nuove e usate, e 130 gli espositori a terra. Fino a lunedì 25 aprile sarà possibile visitare e provare in marenuove e usate, entrare in contatto con le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaesiTropicali : Dopo il successo della prima edizione parte l'edizione 2023 Fiera Nautica di Sardegna che si terrà nel Marina di Po… - lamescolanza : Sarà inaugurata domani alle 11, nella Marina di Porto Rotondo, la seconda edizione della Fiera nautica di Sardegna,… - NauticaReport : Naval Tecno Sud Boat Stand alla Fiera Nautica di Sardegna 2023, dal 21 al 25 aprile a Marina di Porto Rotondo… - InfoMarittime : La seconda edizione della manifestazione in programma tra il 21 e il 25 aprile - ilnautilus : Fiera Nautica di Sardegna 2023 a Porto Rotondo dal 21 al 25 aprile -

Olbia . "Una goccia per la vita",di Sardegna e Avis Olbia insieme nella giornata di martedì 25 aprile, presso l'Area Yacht Club Porto Rotondo, dove sarà disponibile l'autoemoteca della Avis Olbia - Associazione ...... la concessionaria del Gruppo 24 ORE, eMilano. Loading... Martedì 18 aprile, sarà in edicola ... dal collezionismo alla tavola, dallaai viaggi. Fra i protagonisti degli incontri a tu per ...Dal 21 al 25 aprile si svolgerà la seconda edizione delladi Sardegna, salone dedicato all'esposizione e alle prove in mare di barche a motore e a vela. A differenza dell'edizione 2022, svoltasi a Olbia, questa seconda edizione è in ...

La Fiera Nautica di Sardegna vi aspetta: ecco perché andarci Giornale della Vela

Il bilancio del primo giorno del salone visto dalle aziende di Ponsacco e dintorni "Finalmente dopo tre anni si torna a una fiera “normale“ con clienti da tutto il mondo" .Olbia. "Una goccia per la vita", Fiera Nautica di Sardegna e Avis Olbia insieme nella giornata di martedì 25 aprile, presso l'Area Yacht Club Porto Rotondo, dove sarà disponibile l'autoemoteca della ...