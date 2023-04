Feyenoord | Slot | «La Roma non è solo Dybala | sulla rimonta…»

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Arne, allenatore del, ha parlato in vista del match di Europa League di giovedì contro la. Le sue dichiarazioni Arne, allenatore del, ha parlato in vista del match di Europa League di giovedì contro la. PAROLE – «Non so bene chi sarà disponibile dellasi è allenato ma non con intensità. Poi qualche altro giocatore ha riposato all’andata. Ma concordo nel dire che laè una squadra anche con moltissima qualità in panchina. Quando si affronta una squadra con mezzi finanziari enormi e con giocatori forti che non sono partiti titolari all’andata ti fa capire la forza dell’avversario. E’ una rosa di grandi campioni, non possiamo pensarea ...

Quasi tutto pronto allo stadio Olimpico per il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Feyenoord. Gli olandesi torneranno nella Capitale dove in questa stagione hanno ...I giallorossi chiamati a recuperare lo svantaggio dell'andata per le semifinali: dove vedere il match in TV e Streaming e le formazioni.