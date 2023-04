Feyenoord in arrivo a Roma. Scatta il piano sicurezza per la Capitale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Timori per il possibile arrivo a Roma di tifosi del Feyenoord. Scatta il piano sicurezza che blinderà i luoghi sensibili del centro, tra cui anche piazze e fontane Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 19 aprile 2023) Timori per il possibilea Roma di tifosi del Feyenoord.ilche blinderà i luoghi sensibili del centro, tra cui anche piazze e fontane

allarme rosso nella capitale per l'arrivo degli hooligan del feyenoord! Estratto dell'articolo di Alessia Morani e Camilla Mozzetti per il Messaggero danni alla fontana della barcaccia Oggi sarà il d - day, quello in cui le autorità avranno il polso reale di quanti tifosi olandesi prenderanno davvero la rotta per Roma e ... Roma blindata: arrivano gli ultras del Feyenoord. Centro sarà sorvegliato speciale ... soprattutto, per l'arrivo degli ultras del Feyenoord che, nonostante i divieti di accesso allo stadio, saranno in città. La preoccupazione è tanta visti i precedenti, quelli del 2015 , quando un ... Da oggi piano sicurezza per Roma - Feyenoord ...- Feyenoord che si disputerà allo stadio Olimpico domani alle 21, come riporta Il Tempo . Aeroporti, stazioni e caselli autostradali saranno monitorati per intercettare eventuali supporter in arrivo: ...