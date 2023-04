Ferragnez, Fedez e Chiara ancora in crisi? Le foto di Dubai e il dubbio dei fan (Di mercoledì 19 aprile 2023) I Ferragnez sono ancora in crisi? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan della coppia ormai da diverso tempo. Nonostante le smentite, il mostrarsi insieme sui social e le interviste, qualche follower di Fedez e Chiara Ferragni nutre ancora forti dubbi sulla veridicità del loro amore e della loro serenità coniugale. Le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Isonoin? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan della coppia ormai da diverso tempo. Nonostante le smentite, il mostrarsi insieme sui social e le interviste, qualche follower diFerragni nutreforti dubbi sulla veridicità del loro amore e della loro serenità coniugale. Le L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imburningtay : Sta sempre a giudicare tutti, sta sempre a parlare male di tutti, ora ha deciso che odia fedez perché ha parlato de… - Marianna745 : These two…?? si amano parecchio ?? @Fedez @ChiaraFerragni #ferragnez - U_fra : RT @chiaschi: La coerenza è tutto nella vita.... ?? #fedez #Ferragnez #muschioselvaggio #paolapurani #Dubai #ferragni #BuonaPasquaATutti… - SadScreamBoobo : RT @vincentdediav15: Il gratta e vinci per fare la foto con Chiara Ferragni, influencer che guadagna 2.000 € al secondo ?? (storia repostat… - vincentdediav15 : Il gratta e vinci per fare la foto con Chiara Ferragni, influencer che guadagna 2.000 € al secondo ?? (storia repos… -