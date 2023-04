Feltri in difesa dell’orsa assassina: “Per par condicio dovremmo ammazzare anche i cacciatori” (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ un parere forte e provocatorio quello espresso da Vittorio Feltri sulla questione dell’orsa assassina catturata in Trentino. ”In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hanno ucciso uno solo e li vogliono giustiziare. Per par condicio a maggior ragione bisognerebbe abbattere i cacciatori. Mi sembra una buona idea”, dice Feltri sulla cattura dell’orsa ‘Jj4’, ritenuta responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole il runner Andrea Papi. Nei suoi confronti il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emesso un’ordinanza di abbattimento che è stata nel frattempo sospesa dal Tar di Trento fino all’udienza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) E’ un parere forte e provocatorio quello espresso da Vittoriosulla questionecatturata in Trentino. ”In Italia negli ultimi anni ihanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hanno ucciso uno solo e li vogliono giustiziare. Per para maggior ragione bisognerebbe abbattere i. Mi sembra una buona idea”, dicesulla cattura‘Jj4’, ritenuta responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente il 5 aprile scorso nei boschi di Caldes in Val di Sole il runner Andrea Papi. Nei suoi confronti il presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha emesso un’ordinanza di abbattimento che è stata nel frattempo sospesa dal Tar di Trento fino all’udienza ...

