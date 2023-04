Fedez e Luis Sal, la versione del cantante non convince: “Sei un bugiardo, non ci credi manco tu alle stro**ate che dici” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Fedez e Luis Sal, la versione del cantante non convince: “Sei un bugiardo” La versione fornita da Fedez sull’assenza di Luis Sal dal podcast Muschio Selvaggio non convince il web: ad attaccare il rapper, facendo intendere che tra i due le cose siano andate diversamente da come raccontate, è Alessandro Rosica, esperto di gossip noto come Investigatore Social. Intercettato da Striscia La Notizia, infatti, Fedez aveva smentito di aver litigato con Luis Sal, il quale da diverse settimane non è più al fianco del rapper nel podcast condotto dai due, Muschio Selvaggio. “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 aprile 2023)Sal, ladelnon: “Sei un” Lafornita dasull’assenza diSal dal podcast Muschio Selvaggio nonil web: ad attaccare il rapper, facendo intendere che tra i due le cose siano andate diversamente da come raccontate, è Alessandro Rosica, esperto di gossip noto come Investigatore Social. Intercettato da Striscia La Notizia, infatti,aveva smentito di aver litigato conSal, il quale da diverse settimane non è più al fianco del rapper nel podcast condotto dai due, Muschio Selvaggio. “In questo momento non abbiamo litigato. A causa dei miei problemi di salute c’è stato uno stop del podcast e poi dato che ...

