Federico Salvatore è morto | il cantautore napoletano di Azz aveva 63 anni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nelle ultime ore si è spento a Napoli: ilè stato ricordato dalla moglie con un messaggio d'addio.e cabarettista, èall'età di 63: l'amato cantante di "Azz" era stato colpito da emorragia cerebrale nell'ottobre del 2021 ed era stato ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli. In seguitointrapreso un percorso di riabilitazione ma la malattia, purtroppo, ha avuto la meglio. La moglie di, Flavia D'Alessio, ha scritto su Facebook: "Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d'amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e ...