(Di mercoledì 19 aprile 2023) – “La Conferenza delle Regioni ènel nostro mercato – eccellenza agroalimentare mondiale – di”, dichiara il coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni,. “Pertanto abbiamo espresso un Parere positivo, in sede di Conferenza Stato-Regioni, al decreto che dispone il divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi. “Crediamo che bisogna fermare iper non impoverire la qualità dei nostri prodotti. Abbiamo quindi le stesse perplessità già espresse verso le farine di insetti. Per non parlare dei poco conosciuti rischi per la salute e della mancanza adeguata di informazioni a riguardo. Tutti gli aspetti della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Le Regioni dicono no al cibo sintetico.”Siamo contrari all'introduzione nel nostro mercato,eccellenza agroalimentare m… - FrancoScarsell2 : Le Regioni dicono no al cibo sintetico.”Siamo contrari all'introduzione nel nostro mercato,eccellenza agroalimentar… - bababukfree : @EmpfindsamerS 'l’assessore all’Agricoltura, il leghista Federico Caner. «Non è solo il Veneto, ma tutto il Nord It… -

E' quanto ha detto il coordinatore della Commissione Agricoltura della Conferenza delle Regioni,. "Pertanto, abbiamo espresso un parere positivo, in sede di Conferenza Stato - Regioni, ...'Siamo contrari all'introduzione nel nostro mercato, eccellenza agroalimentare mondiale', ha dichiarato il coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni,. "...Lo sottolinea, coordinatore della Commissione agricoltura della Conferenza delle Regioni, che aggiunge: 'Bisogna fermare i cibi sintetici per non impoverire la qualità dei nostri ...

Federico Caner: siamo contrari all'introduzione dei cibi sintetici ... RomaDailyNews

"Bisogna fermare i cibi sintetici per non impoverire la qualità dei nostri prodotti". "La Conferenza delle Regioni è contraria all'introduzione nel nostro mercato, eccellenza agroalimentare mondiale, ...È un no molto netto al cibo sintetico. «La Conferenza delle Regioni è contraria all'introduzione nel nostro mercato, eccellenza agroalimentare mondiale, di ...