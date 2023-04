Federcuochi | Rocco Cristiano Pozzulo è stato rieletto alla presidenza

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tra gli obiettivi da raggiungere la certificazione della figura del cuoco, il riconoscimento Inps come lavoro usurante, il doppio turno per le brigate della ristorazioneall’unanimitàdella Federazione italiana cuochi nel corso dell’assemblea nazionale che si è svolta a Roma e che ha visto la partecipazione di centinaia di delegati delle regioni e province di tutta Italia, dell’Europa e del mondo. Per, 55 anni, originario della Basilicata, questo è il secondo mandato. “Sono commosso e profondamente grato – ha dichiarato– per le attestazioni di fiducia e di stima che ho ricevuto ancora una volta da tutti i delegati, è un onore presiedere questa federazione, che ...