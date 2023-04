Fauna selvatica, il M5S: “Decisione abbattimento JJ4 vero abominio e indicatore incapacità amministrativa Lega” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Riteniamo un abominio la Decisione presa dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti di voler procedere quanto prima all’uccisione dell’orsa JJ4: l’ennesima riprova della crudeltà umana e la conferma di una precisa scelta di campo politica, quella della Lega cui appartiene Fugatti, improntata a un decisionismo spicciolo e a una grettezza e incapacità amministrativa che non ha eguali. Per fortuna, nonostante la vergognosa cattura di ieri assieme ai suoi due cuccioli innocenti, per il momento la Provincia non potrà intervenire con l’abbattimento dell’orsa, perché l’ordinanza di uccisione è stata sospesa fino all’11 di maggio. Lo scorso 14 aprile, infatti, il Tar ha accolto le motivazioni presentate dalla Lega Antivivisezione, facendo richiesta ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Riteniamo unlapresa dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti di voler procedere quanto prima all’uccisione dell’orsa JJ4: l’ennesima riprova della crudeltà umana e la conferma di una precisa scelta di campo politica, quella dellacui appartiene Fugatti, improntata a un decisionismo spicciolo e a una grettezza eche non ha eguali. Per fortuna, nonostante la vergognosa cattura di ieri assieme ai suoi due cuccioli innocenti, per il momento la Provincia non potrà intervenire con l’dell’orsa, perché l’ordinanza di uccisione è stata sospesa fino all’11 di maggio. Lo scorso 14 aprile, infatti, il Tar ha accolto le motivazioni presentate dallaAntivivisezione, facendo richiesta ...

