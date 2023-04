Fattorino riceve sorpresa bellissima durante consegna speciale

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Nel 2015, Jeff Louis lavorava comedella pizza a Mentor, Ohio. Molte delle sue giornate lavorative erano, ovviamente, più o meno le stesse. Ma un’esperienza avrebbe radicalmente cambiato la sua vita. Jeff di solito iniziava la sua giornata lavorativa alle 12:00, ma un giorno gli fu chiesto di venire a lavorare un po’ prima del solito… Ha ricevuto l’ordine dire del cibo a una chiesa vicina. Come si è scoperto, avevano preparato una bellaper l’uomo di 22 anni. Quando hato le pizze, la chiesa ha rivelato una: hanno dato a Jeff una mancia di oltre 700 dollari (circa €640). Dopo l’evento Jeff è stato così commosso che ha scelto di condividere la sua esperienza pubblicando un video su YouTube. La sua storia emozionante e gli occhi pieni di lacrime hanno ...

... la consegna tramite drone, finto, mazzo di palloncini. Leggi anche › George ... lei scoppiò a piangere di gioia e io pensavo: sono fidanzata da tre anni, e lei dopo cinque mesi...... fece diversi umili lavori, dal lustrascarpe al, dal giardiniere al gelataio. Nato il 12 ... si trova in Italia, a Cassino, quandola notizia che la moglie ha dato alla luce suo figlio. ...In pieno lockdown, il giocatoredal manager bianconero Maurizio Lombardo, tramite ildella società, in uno stesso plico, la rinuncia allo stipendio (provvista di data), e la ...

Rendere smart il citofono di casa ci pensa Ring Intercom 01Smartlife

Caos dentro e.. fuori la Casa. Micol Incorvaia sbotta sui social e comunica ai fan cosa ha visto dopo essere uscita dal Gf Vip. In alcune stories Instagram, la finalista ha raccontato ...RIMOSSO E PERFORATO: Questa busta è stata consegnata a un cliente DHL.© Schermata / FacebookA un cliente è arrivato un pacco DHL completamente crivellato ...