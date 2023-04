Fast & Furious 11: Louis Leterrier sarà il regista del film (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il regista Louis Leterrier, dopo il decimo film della saga, tornerà alla regia anche di Fast & Furious 11, l'ultimo capitolo della storia di Dominic Toretto. sarà Louis Leterrier il regista di Fast & Furious 11, il prossimo capitolo della saga action che dovrebbe concludere la storia di Dominic Toretto. La notizia del suo coinvolgimento anche nell'undicesimo capitolo arriva a meno di un mese dal debutto nelle sale di Fast X, che lo ha visto impegnato dietro la macchina da presa. Louis Leterrier aveva sostituito Justin Lin alla regia del decimo capitolo della saga di Fast ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il, dopo il decimodella saga, tornerà alla regia anche di11, l'ultimo capitolo della storia di Dominic Toretto.ildi11, il prossimo capitolo della saga action che dovrebbe concludere la storia di Dominic Toretto. La notizia del suo coinvolgimento anche nell'undicesimo capitolo arriva a meno di un mese dal debutto nelle sale diX, che lo ha visto impegnato dietro la macchina da presa.aveva sostituito Justin Lin alla regia del decimo capitolo della saga di...

