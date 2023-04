Fanailp Turismo | organizzato un convegno dedicato alla legionella

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La prossima stagione estiva è alle porte e le strutture ricettive hanno già riaperto ai turisti ospiti nella Provincia salernitana. Dopo una intensa attività di manutenzione ed abbellimento di alberghi, case vacanze, bed & breakfast tutto è pronto per affrontare un intenso e lungo periodo di lavoro. La Fenailpin tal senso intende completare il lavoro di restyling, ponendo l’attenzione sulle norme igieniche e in particolare sulle linee guida per la prevenzione ed il controllo legionellosi approvate dal Ministero della Salute per prevenire efficacemente il contagio e scongiurare l’eventuale rischio di contaminazione delle acque, ed è necessario che i gestori delle strutture ricettive adottino tutte le misure opportune per un controllo periodico e costante del propagarsi del rischio legionellosi. La ...