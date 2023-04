Facci, Tweet velenoso contro i tifosi del Napoli: “Se lavorassero come piangono…” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Filippo Facci è al centro di una nuova polemica sui social a causa di un Tweet che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli. Il Milan ha eliminato il Napoli dalla Champions League e si è qualificato per le semifinali dopo sedici anni. Dopo l’1-0 della gara d’andata, i rossoneri hanno strappato l’1-1 al Maradona, con un gol di Giroud e la risposta di Osimhen nel finale. Tuttavia, due errori dal dischetto hanno segnato la fine del sogno partenopeo. IL Tweet DI Facci contro I tifosi DEL Napoli Il giornalista di Libero Filippo Facci, noto tifoso milanista, dopo l’eliminazione della squadra partenopea dalla Champions League, ha scritto su Twitter: “Ah, se lavorassero come ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Filippoè al centro di una nuova polemica sui social a causa di unche ha fatto infuriare idel. Il Milan ha eliminato ildalla Champions League e si è qualificato per le semifinali dopo sedici anni. Dopo l’1-0 della gara d’andata, i rossoneri hanno strappato l’1-1 al Maradona, con un gol di Giroud e la risposta di Osimhen nel finale. Tuttavia, due errori dal dischetto hanno segnato la fine del sogno partenopeo. ILDIDELIl giornalista di Libero Filippo, noto tifoso milanista, dopo l’eliminazione della squadra partenopea dalla Champions League, ha scritto su Twitter: “Ah, se...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Facci, Tweet velenoso contro i tifosi del Napoli: 'Se lavorassero come piangono...' #Champions #Facci #libero… - CarriaggioM : @80AirasoR80 @incostante_enza Comunque il tweet di Facci non mi sembra un successone.... - Lucadamico78 : @FilippoFacci1 Signor Facci, questo suo tweet non mi piace. Napoli avrà le sue particolarità, non lo metto in dubb… - Pall_Gonfiato : #Facci parole choc contro i tifosi del #Napoli - UHiello : @DiegoDeLucaTwit @FilippoFacci1 De Luca rileggi i tweet che pubblichi quotidianamente e poi chiuditi nel cesso per… -