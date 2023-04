Fabrizio Romano: Ufficiale. Pascal Gross firma un nuovo contratto con il Brighton valido fino a giugno 2025 #BHAFC … (Di mercoledì 19 aprile 2023) Ufficiale. Pascal Gross firma un nuovo contratto con il Brighton valido fino a giugno 2025 #BHAFC De Zerbi: “Sono assolutamente felice, è uno dei migliori giocatori con cui ho lavorato durante la mia carriera. È uno dei segreti del successo di Albion”. pic.twitter.com/4emaptonPY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 aprile 2023 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di mercoledì 19 aprile 2023)uncon ilDe Zerbi: “Sono assolutamente felice, è uno dei migliori giocatori con cui ho lavorato durante la mia carriera. È uno dei segreti del successo di Albion”. pic.twitter.com/4emaptonPY —(@) 19 aprile 2023 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

