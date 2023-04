Fabrizio Corona, retroscena su Fedez, che con Belen ha detto: “Mi odia, ossessionato” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non solo il pettegolezzo sulla presunta relazione e la lite con Luis Sal (recentemente smentita), Fabrizio Corona al Peppy Night ha parlato di Fedez e della presunta litigata con Chiara Ferragni al Festival Sanremo. “Lui e Rosa Chemical si sono baciati a bocca aperta. Quello al Festival di Sanremo era un vero limone. E allora ci siamo capiti. Ma vabbè è fluidità. Io parlo di lui perché loro sono nelle nostre vite. Si sono impossessati della cosa più cara a noi italiani. Lei da protagonista e lui – visto che si sentiva molto debole ed è molto narciso, non poteva lasciare la scena solo alla moglie. Quindi si è preso la scena. Ha fatto cose da pazzi, ha messo il podcast su Rai Due. Ha voluto cantare sulla Costa, poi ha cercato Coletta per baciarlo in bocca. Poi ha fatto la scenetta per un politico che quattro anni fa ha messo la camicia ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 aprile 2023) Non solo il pettegolezzo sulla presunta relazione e la lite con Luis Sal (recentemente smentita),al Peppy Night ha parlato die della presunta litigata con Chiara Ferragni al Festival Sanremo. “Lui e Rosa Chemical si sono baciati a bocca aperta. Quello al Festival di Sanremo era un vero limone. E allora ci siamo capiti. Ma vabbè è fluidità. Io parlo di lui perché loro sono nelle nostre vite. Si sono impossessati della cosa più cara a noi italiani. Lei da protagonista e lui – visto che si sentiva molto debole ed è molto narciso, non poteva lasciare la scena solo alla moglie. Quindi si è preso la scena. Ha fatto cose da pazzi, ha messo il podcast su Rai Due. Ha voluto cantare sulla Costa, poi ha cercato Coletta per baciarlo in bocca. Poi ha fatto la scenetta per un politico che quattro anni fa ha messo la camicia ...

