Fabio Novembre | «Ecco come immagino la città del domani»

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La sua parola chiave è «condivisione»: il designer e architettoè partito da questo concetto per disegnare quattro ipotetiche abitazioni future, poi riprodotte in micro-scala sui nuovi dispositivi Iqos: «Un modo per sentirsi uniti nella condivisioni di passioni comuni»