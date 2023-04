Fabio Fulco e Veronica Papa, tutto pronto per le nozze. E sognano un altro figlio (Di mercoledì 19 aprile 2023) È tutto pronto per le nozze di Fabio Fulco e Veronica Papa: l’attore, che aveva chiesto alla compagna di sposarlo lo scorso anno, ha svelato i dettagli del loro matrimonio da favola, che si terrà il prossimo luglio sulla Costiera Amalfitana. Fabio Fulco sposa Veronica Papa: tutti i dettagli Una splendida storia quella che lega Fabio Fulco e Veronica Papa, che tra qualche mese coroneranno il loro sogno d’amore. La coppia infatti convolerà a nozze il prossimo luglio, come l’attore ha svelato tra le pagine del settimanale Chi. I due sono diventati genitori di Agnes nel giugno del 2021, e per suggellare il loro legame ... Leggi su dilei (Di mercoledì 19 aprile 2023) Èper ledi: l’attore, che aveva chiesto alla compagna di sposarlo lo scorso anno, ha svelato i dettagli del loro matrimonio da favola, che si terrà il prossimo luglio sulla Costiera Amalfitana.sposa: tutti i dettagli Una splendida storia quella che lega, che tra qualche mese coroneranno il loro sogno d’amore. La coppia infatti convolerà ail prossimo luglio, come l’attore ha svelato tra le pagine del settimanale Chi. I due sono diventati genitori di Agnes nel giugno del 2021, e per suggellare il loro legame ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuotidianPost : Fabio Fulco si sposa: tutti i dettagli delle nozze - PietroRomano33 : NEXT! un film di Giulietta Revel con Alessandro Haber, Giulietta Revel, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Paolo Cont… - infoitcultura : Fabio Fulco sposa Veronica: “Solo a 50 anni ho scoperto l’amore, adesso sogno una grande famiglia” - GossipNews_it : ''Il rito religioso è più importante della festa'': Fabio Fulco annuncia le nozze con Veronica, ecco quando saranno - SoniaSamoggia : RT @fanpage: “Sposarsi a 52 anni non è scontato, poteva anche non succedere”, racconta l’attore in fibrillazione per le nozze in arrivo con… -