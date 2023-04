F1 Mondiale 2023, classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo GP Australia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate dopo il GP d’Australia 2023 di F1, terzo appuntamento stagionale con il Mondiale. Max Verstappen trionfa sul tracciato dell’Albert Park e si conferma leader della graduatoria. Punti importanti per Hamilton e Alonso, mentre Perez (che partiva dalla pit lane) limita i danni grazie a un buon sesto posto. Altro zero per Leclerc, mentre va fuori dai punti anche Sainz, penalizzato di cinque secondi. Di seguito ecco le nuove classifiche, piloti e costruttori, aggiornate dopo la gara di Melbourne con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GP Australia LE ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 aprile 2023) Leil GP d’di F1, terzo appuntamento stagionale con il. Max Verstappen trionfa sul tracciato dell’Albert Park e si conferma leader della graduatoria. Punti importanti per Hamilton e Alonso, mentre Perez (che partiva dalla pit lane) limita i danni grazie a un buon sesto posto. Altro zero per Leclerc, mentre va fuori dai punti anche Sainz, penalizzato di cinque secondi. Di seguito ecco le nuovela gara di Melbourne con i punti esatti per ciascun protagonista e per le scuderie. RISULTATI E ORDINE DI ARRIVO GPLE ...

